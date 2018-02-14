Украинцы за месяц забрали из банков почти два миллиарда гривен

Причиной сокращения остатков средств в январе существенный рост депозитов в декабре

Гривневые депозиты физических лиц в январе 2018 года сократились в платежеспособных банках на 1,8 млрд грн или 0,8%.

Об этом сообщается в данных НБУ, передает Finclub.

Так, в прошлом месяце суммарный портфель розничных депозитов снизился до 232,9 млрд грн.

В НБУ отмечают, что причиной сокращения остатков средств в январе стал эффект базы сравнения - существенный рост депозитов в декабре, вызванный значительными бюджетными расходами в конце года и авансовой выплатой пенсий.

Кроме того, отметим, что за 2017 год депозиты физлиц выросли на 19,1%, с уровня 197,1 млрд грн. Две трети банков сумели нарастить в 2017 году розничный депозитный портфель.

Отток зафиксировали менее трети учреждений, в основном в банках с российским государственным капиталом.

Напомним, с 5 по 12 февраля – средние процентные ставки по банковским вкладам для гривни выросли. По валютным вкладам ставки снова снизились.