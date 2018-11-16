Украинцы вывели за границу $31 млн с помощью электронных лицензий

Национальный банк за 10 месяцев выдал более 1,4 тыс. электронных валютных лицензий физлицам, по которым население вывело за границу $30,8 млн.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передают Українські Новини.
В сентябре Нацбанк выдал 181 таких лицензий, а за границу выведено $3,4 млн.
В прошлом месяце физлица получили 209 валютных лицензий, по которым вывели $4,5 млн.
Напомним, что НБУ с 3 июля 2017 года начал выдавать электронные индивидуальные валютные лицензии физлицам, кроме предпринимателей, на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций.
На основании такой лицензии физлицо, в частности, может в течение одного календарного года перечислить через уполномоченный банк иностранную валюту за границу на общую сумму до $50 тыс.
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