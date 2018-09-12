Украинцы забрали из банков гривневые депозиты на фоне роста курса доллара

В августе объем гривневых депозитов в банковской системе Украины сократился на 4,1% - до 494,5 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

Так, объемы гривневых средств бизнеса на счетах в платежеспособных банках сократились на 6,7% - до 242,3 млрд грн, в значительной степени из-за уплаты квартальных налоговых и других платежей в бюджет.

Гривневые средства физических лиц на счетах в платежеспособных банках сократились на 1,3% - до 251,5 млрд грн под влиянием сезонных факторов и ухудшением курсовых ожиданий.

При этом, на условиях увеличения волатильности на валютном рынке и девальвационного давления на гривну выросли объемы валютных депозитов: бизнеса - на 2,1% - до $5,2 млрд,, населения - на 2,2% до $8,7 млрд.

Также отмечается, что стоимость гривневых кредитов и депозитов для бизнеса незначительно выросла, для населения - осталась почти на уровне предыдущего месяца.

Процентные ставки по гривневым депозитам для бизнеса в августе повысились на 0,4 п.п. - до 12,4%, по кредитам в национальной валюте - выросли на 1 п.п. - до 17,9% годовых.

Ставки по гривневым депозитам населения остались на уровне июля, по кредитам в национальной валюте снизились на 0,2 п.п.

Кредитный портфель банков в национальной валюте в августе вырос на 2,3% до 607,8 млрд грн. Банки продолжили активно работали с населением - объем гривневых кредитов населению вырос на 4% - до 126,2 млрд грн.

Объем гривневых кредитов бизнеса за август вырос на 1,8% - до 480,3 млрд грн, валютных - почти не изменился и составил $14,5 млрд.