Украинцы резко сократили покупку наличной валюты

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Продажа валюты населением превысила покупку

Продажа валюты населением превысила покупку

Украинцы в сентябре 2018 года заметно сократили объемы как продажи, так и покупки валюты на наличном рынке.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

В частности в сентябре население продало $964,1 млн и купило у банков $748,7 млн. Таким образом продажа превысила покупку на $215 млн.

Для сравнения, месяцем ранее, в августе, население купило рекордный за 3 года объем валюты – более $1 млрд.

Напомним, что в 2017 году чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему составила $2,139 млрд.

В 2016 году чистая продажа наличной валюты населением через банки составил $2,48 млрд, что в 1,6 раза выше показателя за 2015 год.

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