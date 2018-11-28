Украинцы доверили Укргазбанку почти 20 млрд грн.

С начала 2018 года вклады физических лиц Укргазбанка увеличились почти на 4 млрд грн, что составляет 33% прироста. Об этом сообщила пресс-служба банка.
В целом депозитный портфель розничных клиентов составляет почти 20 млрд грн. Показатели отражают высокий уровень доверия к Укргазбанку среди населения и привлекательность условий по депозитным программам.
В Укргазбанке у 25% вкладчиков по два и более размещенным депозитам. Средний срок размещения составляет 1,5 года. Подробнее с условиями депозитных программ можно значимости на сайте Банка.
Напомним, 94,94% уставного капитала Укргазбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. С 2015 года Укргазбанк входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (постановление №83 Кабинета Министров Украины). Также, Укргазбанк на сегодня является единственным государственным банком, который входит в ТОП-5 самых устойчивых банков Украины. За 10 месяцев 2018 года чистая прибыль Укргазбанка составила 538 млн грн, что почти на 20% превышает запланированный показатель.
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