Украинскую "дочку" российского ВТБ банка признали банкротом – СМИ

С 28 ноября в банке будет работать временная администрация

Украинская "дочка" российского государственного ВТБ банка признана банкротом.

Об этом сообщил собеседник в банковских кругах, информацию подтвердил источник в Фонде гарантирования вкладов, передает liga.net.

Отмечается, что Национальный банк Украины (НБУ) отозвал у финучреждения банковскую лицензию, со среды, 28 ноября, в банке будет работать временная администрация.

Официального сообщения НБУ на момент публикации новости не было.

Напомним, что 25 сентября Апелляционный суд Киева одобрил ходатайство экс-главы Приватбанка Александра Дубилета и 18 компаний, связанных с экс-собственниками Приватбанка, о признании и предоставлении разрешения на выполнение решения Арбитражного суда (Гаага) от 2 мая 2018 года.

В майском решении голландского суда речь шла о взыскании $159 млн. Экс-приватовцы хотят взыскать эти суммы с РФ на территории Украины.

Именно в рамках этого процесса экс-приватовцы 5 сентября смогли арестовать акции трех украинских "дочек" российских госбанков: Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка.

В начале октября, компаниям Коломойского разрешили взыскать $140 млн компенсации с РФ.

ВТБ банк оспорил взыскание с РФ $140 млн в пользу экс-владельцев Приватбанка.

16 ноября, ВТБ банк ввел дополнительную комиссию в размере 15% на снятие наличных.

22 ноября, суд отменил запрет на ликвидацию украинской "дочки" российского ВТБ банка.