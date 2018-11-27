Украинскую "дочку" российского ВТБ банка признали банкротом – СМИ

Украинская "дочка" российского государственного ВТБ банка признана банкротом.
Об этом сообщил собеседник в банковских кругах, информацию подтвердил источник в Фонде гарантирования вкладов, передает liga.net.
Отмечается, что Национальный банк Украины (НБУ) отозвал у финучреждения банковскую лицензию, со среды, 28 ноября, в банке будет работать временная администрация.
Официального сообщения НБУ на момент публикации новости не было.
Напомним, что 25 сентября Апелляционный суд Киева одобрил ходатайство экс-главы Приватбанка Александра Дубилета и 18 компаний, связанных с экс-собственниками Приватбанка, о признании и предоставлении разрешения на выполнение решения Арбитражного суда (Гаага) от 2 мая 2018 года.
В майском решении голландского суда речь шла о взыскании $159 млн. Экс-приватовцы хотят взыскать эти суммы с РФ на территории Украины.
Именно в рамках этого процесса экс-приватовцы 5 сентября смогли арестовать акции трех украинских "дочек" российских госбанков: Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка.
В начале октября, компаниям Коломойского разрешили взыскать $140 млн компенсации с РФ.
ВТБ банк оспорил взыскание с РФ $140 млн в пользу экс-владельцев Приватбанка.
16 ноября, ВТБ банк ввел дополнительную комиссию в размере 15% на снятие наличных.
22 ноября, суд отменил запрет на ликвидацию украинской "дочки" российского ВТБ банка.
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