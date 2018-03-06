Украинский госбанк вернул большую часть рефинансирования

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Украинский госбанк вернул большую часть рефинансирования
Фото: Ощадбанк / Facebook

Государственный Ощадный банк погасил кредиты рефинансирования Национального банка (НБУ) суммарно на 5 млрд грн.

Об этом сообщили в банке, передает FinClub.

Оба кредита привлекались сроком на 84 дня под 15,5% годовых.

Напомним, что в ноябре 2017 года Ощадбанк привлек у НБУ рефинансирование на 3 млрд грн из-за наращивания кредитования крупных корпоративных клиентов. В декабре банк получил еще 2 млрд грн рефинанса.

100% акций Ощадбанка находится в государственной собственности. По данным НБУ, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (222 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.

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