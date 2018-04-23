Украинский госбанк приблизили к продаже

21 апреля в Вашингтоне Укргазбанк и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали договор, который предусматривает предоставление банку консультаций для укрепления потенциала в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Мы сделали еще один шаг для подготовки Укргазбанка к приватизации и повышению его инвестиционной привлекательности. Развитие малого и среднего бизнеса является ключевым для внедрения инноваций, создания рабочих мест и экономического роста в Украине", - отметил министр финансов Александр Данилюк.

Кром того, стороны обсудили, что МСБ является залогом экономического роста страны, например, в Западной Европе на МСБ приходится 99% всех предприятий, а благодаря их деятельности было создано около 85% новых рабочих мест.

Укргазбанк создан в 1993 году, на начало 2018 года 94,94% акций финучреждения владеет государство в лице Министерства финансов. Стратегия управления госбанками предусматривает частичную продажу Укргазбанка в 2018 году.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2018 года Укргазбанк занимал 4-е место по размеру активов (80,16 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

Напомним, ранее НБУ предлагал правительству уже до конца 2018 года полностью продать Укргазбанк, а также по 20% акций Ощадбанка и Приватбанка.

Позже в Минфине заявляли , что по Укргазбанку есть уже несколько заинтересованных иностранных компаний.

Однако, позже продажу Укргазбанка отложили еще на несколько лет.