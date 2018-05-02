Украинский госбанк нарастил прибыль в 2,5 раза

Активы банка за три месяца возросли на 7,4%

Государственный Укргазбанк по итогам первого квартала 2018 года получил 54,2 млн грн чистой прибыли, что в 2,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в финансовом отчете банка за первый квартал.

Чистый процентный доход за январь-март возрос в 1,8 раза – до 770,1 млн грн. В результате расформирования части резервов чистый процентный доход составил 854,9 млн грн, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Вместе с тем банк получил 241,3 млн грн убытка от операций с иностранными валютами против 6,4 млн прибыли годом ранее.

Активы банка за три месяца возросли на 7,4% – до 74,3 млрд грн.

Кредитный портфель Укргазбанка сократился на 8% – до 30,9 млрд грн. Объем краткосрочных ценных бумаг увеличился на 42,1% – до 29,2 млрд грн.

Напомним, что в первом квартале 2017 года банк сократил чистую прибыль на 25,6% – до 21,5 млн грн в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

По итогам 2017 года Укргазбанк получил прибыль 624 млн грн, что почти на 20% превышает установленный бюджетом и утвержденный Наблюдательным советом банка запланированный показатель.

94,94% акций Укргазбанка принадлежит государству. По данным Нацбанка, на 1 января 2018 года Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (69,3 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.