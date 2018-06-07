Украинские ценные бумаги упали на новостях об увольнении Данилюка

Украинские евробонды, номинированные в долларах США, подешевели 6 июня после того, как премьер-министр Владимир Гройсман внес в парламент представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Как сообщает Reuters, стоимость гособлигаций со сроком погашения в 2026 и 2027 годах снизилась на более чем $0,07. Более короткие бонды упали в цене на около $0,02, отмечает агентство.

Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение Данилюка с должности министра финансов, и попросил народных депутатов поддержать это представление.

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления (№8433) об увольнении министра финансов с должности.

При этом комитет Верховной Рады по вопросам бюджета уже поддержал проект постановления об увольнении Данилюка.

На заседании правительства 23 мая Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на нем сообщили Интерфаксу-Украина, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

При этом Гройсман, комментируя ситуацию с Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и хотел это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.

Позже Данилюк обратился к послам G7 с письмом во избежании "двусмысленности и манипуляций" вокруг информации о его конфликте с Гройсманом.