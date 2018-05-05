Украинские ценные бумаги будут "заходить" на биржи по-новому

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) усовершенствовала процедуру допуска ценных бумаг к торгам на биржах.

Решение усовершенствовать деятельность фондовых площадок и урегулировать процедуру допуска ценных бумаг эмитента на фондовую биржу регулятор принял на своем заседании 3 мая, передает пресс-служба НКЦБФР.

Согласно решению, владельцы ценных бумаг "крупных предприятий" и публичных акционерных обществ получают право по собственной инициативе включать такие ценные бумаги в биржевой список путем предоставления соответствующего предложения на фондовой бирже, при условии, что суммарная стоимость пакета ценных бумаг, который предлагается к продаже, составляет не менее 5 млн грн.

В этом случае фондовая биржа письменно сообщает эмитенту о получении предложения и о внесении ценных бумаг в биржевой список (с указанием даты внесения), сообщает регулятор.

В случае получения предложения о внесении в биржевой список ценных бумаг эмитента, не являющегося публичным обществом и не относящегося к категории "крупных предприятий", фондовая биржа направляет ему информацию о получении предложения о включении ценных бумаг эмитента в биржевой список.

Также биржа направляет информацию о последствиях включения ценных бумаг в биржевой список (а именно - отнесения эмитента ценных бумаг к категории "предприятий, представляющих общественный интерес"), и о необходимости получения от эмитента письменного согласия/несогласия на включение его ценных бумаг в биржевой список.

В комиссии отмечают, что только после получения письменного согласия эмитента фондовая биржа может включить ценные бумаги в биржевой список.