Украинские банки заработали почти 4 млрд грн за месяц

Прибыль банков Украины в августе 2018 года составила 3,9 млрд грн. Для сравнения, месяцем ранее – в июле – прибыль составляла 1,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют обнародованные Национальным банком Украины (НБУ) данные.

Доходы банков на начало сентября составили 128,4 млрд грн, расходы – 114,7 млрд грн.

Таким образом, в январе-августе банки заработали 13,7 млрд грн, тогда как месяцем ранее (по итогам января-июля, или 7 месяцев 2018 года) прибыль составляла 9,7 млрд грн.

Ранее в Нацбанке заявили, что банковская система Украины рискует перейти к дефициту ликвидности: "Будем иметь ситуацию, когда НБУ будет предоставлять рефинансирование, а не привлекать деньги от банков. Возможно, нашим основным инструментом будет уже не ставка по привлечению депосертификатов, а будет, вероятно, ставка по кредитованию банковской системы".