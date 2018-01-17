Украинцы в 2017 году стали брать больше кредитов – НБУ

В 2017 году украинцы увеличили гривневые вклады на 19,4%, а украинские банки существенно активизировали кредитование.

Такие тенденции отражают предварительные данные денежно-кредитной статистики за декабрь 2017 года, передает Национальный банк Украины .

Так, украинцы увеличили гривневые вклады в платежеспособных банках на 19,4%. В свою очередь, бизнес нарастил гривневые вклады в платежеспособных банках на 11,6%.

Вместе с тем, общий портфель депозитов по банковской системе Украины вырос на 13% (102,8 млрд грн) - до 896,3 млрд грн.

Также в 2017 году банки стали активнее кредитовать в национальной валюте. За год портфель гривневых кредитов банков увеличился на 13,1% (65,8 млрд грн) - до 569,4 млрд грн.

В НБУ отмечают, что наиболее активно банки наращивали кредитование населения.

Так, объем гривневых кредитов домохозяйств в сравнении с 2016 годом вырос на 38,3%, прежде всего за счет потребительского кредитования.

Кроме того, объем гривневых кредитов бизнеса в 2017 году вырос на 8,7% из-за постепенного улучшения платежеспособности заемщиков.

Отмечается, что оживлению кредитования способствовало некоторое снижение стоимости кредитов.

"На фоне удешевления фондирования за год процентные ставки по новым кредитам в гривне для домохозяйств снизились до 30,4%, для бизнеса - до 15,8% годовых", - добавляют в НБУ.