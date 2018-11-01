Украинские банки увеличили прибыль почти в 8 раз

За девять месяцев 2018 банковский сектор получил 10,9 млрд грн прибыли, что в 7,8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом говорится в октябрьском Обзоре банковского сектора, опубликованном Национальным банком Украины.
В третьем квартале этого года банковский сектор получил 2,7 млрд грн прибыли.
Операционные доходы за январь-сентябрь выросли на 20.3% г/г в первую очередь из-за прироста чистых процентных и комиссионных доходов, а расходы увеличились на 24.5% г/г.
Операционная прибыль банков до формирования резервов выросла на 13.5% г/г.
В январе-сентябре сектор сформировал резервов на 19,9 млрд грн, что на 24,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
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