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Украинские банки увеличили объемы кредитов для населения и бизнеса

Сегодня, 11:15
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Общий портфель гривневых кредитов в банках Украины за месяц вырос на 1,2%

Фото пресс-службы НБУ

В течение последнего месяца украинские банки нарастили объемы гривневых кредитов как для населения, так и для отечественного бизнеса. Об этом свидетельствуют предварительные данные Денежно-кредитной статистики за ноябрь 2018 года, обнародованные Национальным банком Украины.

Общий кредитный портфель банков в национальной валюте за месяц вырос на 1,2% до 624,7 млрд грн.

Объем гривневых кредитов физическим лицам в ноябре увеличился на 2,4% до 134,6 млрд грн. Также существенную кредитную поддержку получил корпоративный сектор. В частности, гривневые кредиты бизнеса за этот период выросли на 0,9% до 490,1 млрдгрн. Увеличился и объем кредитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 1,2% до $15,1 млрд.

В то же время объем депозитов населения в платежеспособных банках в ноябре остался почти на уровне предыдущего месяца: в гривне - 257,7 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - $8,5 млрд.

Объем средств бизнеса на счетах в платежеспособных банках в ноябре сократился. Как объясняет НБУ, в значительной степени это обусловлено уплатой квартальных налоговых платежей и других выплат в бюджет. В частности, объем гривневых депозитов снизился на 5,1% до 233,1 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) - на 7,5% до $4,9 млрд.

 

Теги:   НБУ Банки Кредиты

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