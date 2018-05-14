Украинские банки уменьшили долги перед НБУ

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Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ сократилась
Фото: пресс-служба НБУ

Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ сократилась

По состоянию на 1 мая 2018 года объем задолженности по выделенным Национальным банком Украины (НБУ) кредитам рефинансирования в апреле сократился на 4,8%, или на 3 млрд грн – до чуть менее 60 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные регулятора, передают Українські Новини.

При этом с начала этого года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 12,6% (с 68,7 млрд грн).

Напомним, что Нацбанк 10 января выделил рефинансирование Приватбанку на 2,3 млрд грн сроком на 84 дня под 16,5% годовых. В начале апреля Приватбанк погасил данный кредит.

Кроме того, в начале марта государственный Ощадбанк досрочно погасил кредиты рефинансирования Нацбанка на 3 и 2 млрд грн, а украинский Альфа-банк досрочно погасил рефинансирование на 625 млн грн.

Отметим, что в 2017 году объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 8,2% - с 74,8 млрд грн до 68,7 млрд грн.

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