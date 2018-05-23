Украинские банки стали больше зарабатывать

В апреле 2018 года прибыль банковской системы Украины превысила 2 млрд грн.

Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські новини.

Доходы банков на конец апреля составили 59,9 млрд грн, а расходы - 49,2 млрд грн.

Таким образом, прибыль банков за апрель составила 2,052 млрд грн.

Доходность банковского сектора растет, отмечали ранее в Нацбанке. Так, украинские банки снова стали прибыльными по итогам первого квартала, получив 8,7 млрд грн чистой прибыли. В то же время за четыре месяца (в январе-апреле) банки заработали 10,7 млрд грн.

По итогам 2017 года убыток коммерческих банков составил 24,4 млн грн, сократившись в 6,6 раз в сравнении с годом ранее 159 млрд грн в 2016-м.