Украинские банки снова стали прибыльными

По итогам первого квартала 2018 года банки Украины возобновили прибыльную деятельность после убыточной работы в предыдущем, четвертом квартале 2017 года. За три месяца текущего года банковская система получила чистую прибыль 8,7 млрд грн.

Об этом говорится в майском квартальном обзоре банковского сектора, опубликованном Национальным банком Украины (НБУ).

"Банковский сектор вернулся к прибыльной деятельности. При этом банки продолжили активно кредитовать население и привлекать депозиты физических лиц", - говорится в обзоре НБУ.

Прибыль в 8,7 млрд грн почти втрое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Такой финансовый результат Нацбанк объясняет "значительным сокращением отчислений в резервы, стало результатом улучшения финансового состояния заемщиков и завершения реструктуризаций ряда проблемных кредитов".

НБУ ожидает, что банковская система наращивать прибыльность и в дальнейшем благодаря улучшению операционного результата и дальнейшему сокращению отчислений в резервы.