Украинские банки сменили убытки на миллиардную прибыль

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в мае 2018 года составила 2,1 млрд грн, тогда как в мае-2017 их убыток составлял 2,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает агентство Интерфакс-Украина.

Чистая прибыль банковского сектора за пять месяцев составила 12,8 млрд грн, что на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,9 млрд грн).

Доходы банков в январе-мае составили 78,3 млрд грн, расходы - 65,5 млрд грн.

Доходность банковского сектора растет, отмечали ранее в Нацбанке. Так, украинские банки снова стали прибыльными по итогам первого квартала, получив 8,7 млрд грн чистой прибыли.

По итогам 2017 года убыток коммерческих банков составил 24,4 млн грн, сократившись в 6,6 раз в сравнении с годом ранее (159 млрд грн).