Украинские банки сменили убытки на миллиардную прибыль

0 комментировать
Доходы банков в январе-мае составили 78,3 млрд грн
Фото: NBU/Flickr

Доходы банков в январе-мае составили 78,3 млрд грн

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в мае 2018 года составила 2,1 млрд грн, тогда как в мае-2017 их убыток составлял 2,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает агентство Интерфакс-Украина.

Чистая прибыль банковского сектора за пять месяцев составила 12,8 млрд грн, что на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,9 млрд грн).

Доходы банков в январе-мае составили 78,3 млрд грн, расходы - 65,5 млрд грн.

Доходность банковского сектора растет, отмечали ранее в Нацбанке. Так, украинские банки снова стали прибыльными по итогам первого квартала, получив 8,7 млрд грн чистой прибыли.

По итогам 2017 года убыток коммерческих банков составил 24,4 млн грн, сократившись в 6,6 раз в сравнении с годом ранее (159 млрд грн).

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове