Украинская WebMoney прокомментировала запрет электронных денег российской платежной системы

Украинская компания WebMoney.ua, которая имеет лицензию Нацбанка Украины и право работать в стране, также попала в обновленный список санкций наравне с российской WebMoney.

При этом, для украинской компании это стало полной неожиданностью, заявил директор по маркетингу WebMoney.ua Ростислав Троценко в комментарии ain.ua.

По данным компании, на сегодня у WebMoney.ua более 4 млн активных пользователей. На данный момент система не работает. Однако, в компании не знают, связано ли это с санкциями СНБО, поскольку официального извещения о попадании WebMoney.ua под санкции в компанию не поступало.

"Мы узнали об этом только сегодня, когда нам начали звонить и задавать вопросы, после того, как СНБО опубликовал списки. Изначально, по сообщению СНБО, они были засекречены", - сказал он.

На данный момент WebMoney.ua вместе с юристами пытаются разобраться в ситуации. Официальная позиция компании будет опубликована позже. Однако Троценко акцентировал внимание на том, что WebMoney.ua не имеет никакого отношения к российской WebMoney.ru.

"Это совершенно сторонняя структура, у них своя история, которая к нам не имеет никакого отношения. WebMoney.ua зарегистрирована в Киеве, вся наша команда находится в Украине, единственное, что у нас общего – это технология. Мы недавно прошли проверку Нацбанка, у нас есть официальная лицензия на работу в Украине, и мы внесены в реестр НБУ как внутригосударственная система расчетов. Кроме того, мы неоднократно в судах всех инстанций вынуждены были доказывать законность своей деятельности", - объяснил он.

Напомним, в 2013 году налоговая заблокировала счета WebMoney.ua и обвинила в нарушениях работы на рынке Украины. Компания оспорила решение в судебном порядке, после чего в 2015 году получила лицензию и была внесена в реестр НБУ. До сегодняшнего дня ее деятельность в Украине была полностью законна.

"Я считаю, что это политическое решение. Очень удобно, прикрываясь национальными интересами, внести какой-то бизнес в такой вот санкционный список и уничтожить его за один день – без суда и следствия. Как видите, европейская компания тоже в него попала. Я думаю, таким образом кто-то просто пытается перераспределить какие-то финансовые потоки так, как нужно чиновникам", - заявил Троценко.

Напомним, что Украина полностью запретила электронные деньги WebMoney сроком на три года.