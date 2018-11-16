Украинская "дочка" российского ВТБ ввела новую комиссию на снятие наличных

Введена дополнительная комиссия в размере 15% на снятие наличных средств на любую сумму

ВТБ банк ввел дополнительную комиссию в размере 15% на снятие наличных.

Об этом сообщили в пресс-службе банка,

Дополнительная комиссия введена в размере 15% на снятие наличных средств на любую сумму в гривне, долларах или евро или их перевод на счет в другом банке.

При снятии или переводе крупных сумм (от $350 или 350 евро или 10 тыс. грн) дополнительная комиссия суммируется с введенной ранее комиссией в размере 10%.

Напомним, что в начале ноября Национальный банк Украины ввел комиссии и лимиты на снятие наличных в ВТБ банке.