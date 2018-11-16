Украинская "дочка" российского ВТБ ввела новую комиссию на снятие наличных

0 комментировать
Введена дополнительная комиссия в размере 15% на снятие наличных средств на любую сумму
Фото: pixabay/mrganso

Введена дополнительная комиссия в размере 15% на снятие наличных средств на любую сумму

ВТБ банк ввел дополнительную комиссию в размере 15% на снятие наличных.

Об этом сообщили в пресс-службе банка,

Дополнительная комиссия введена в размере 15% на снятие наличных средств на любую сумму в гривне, долларах или евро или их перевод на счет в другом банке.

При снятии или переводе крупных сумм (от $350 или 350 евро или 10 тыс. грн) дополнительная комиссия суммируется с введенной ранее комиссией в размере 10%.

Напомним, что в начале ноября Национальный банк Украины ввел комиссии и лимиты на снятие наличных в ВТБ банке.

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове