Украинская "дочка" российского ВТБ ввела новую комиссию на снятие наличных

ВТБ банк ввел дополнительную комиссию в размере 15% на снятие наличных.
Об этом сообщили в пресс-службе банка,
Дополнительная комиссия введена в размере 15% на снятие наличных средств на любую сумму в гривне, долларах или евро или их перевод на счет в другом банке.
При снятии или переводе крупных сумм (от $350 или 350 евро или 10 тыс. грн) дополнительная комиссия суммируется с введенной ранее комиссией в размере 10%.
Напомним, что в начале ноября Национальный банк Украины ввел комиссии и лимиты на снятие наличных в ВТБ банке.
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