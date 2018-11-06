Украинская "дочка" российского ВТБ ввела комиссии и лимиты на снятие наличных

Нацбанк ввел комиссии и лимиты на снятие наличных в ВТБ банке

Национальный банк Украины (НБУ) ввел комиссии и лимиты на снятие наличных в ВТБ банке.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Мы наблюдаем некоторое снижение объема ликвидности в ВТБ банке, которое происходило в процессе свертывания деятельности ВТБ банка уже длительное время и было углублено решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года о блокировании активов финансового учреждения", - отметили в НБУ.

В регуляторе также считают, что это решение суда фактически лишило ВТБ банк возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов.

В связи с этим, 5 ноября регулятор ввел превентивные ограничительные меры, направленные на сдерживание оттока средств клиентов: введены комиссии и лимиты на снятие наличных.

Отмечается, что ситуация с ликвидностью в АО ВТБ Банк не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков, сказано в сообщении.

"На сегодня ликвидность банковского сектора составляет более 80 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования", - добавил регулятор.

Банк ВТБ - российский коммерческий банк c государственным участием (60,9% принадлежит правительству РФ). Второй по величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала.

Напомним, что 25 сентября Апелляционный суд Киева одобрил ходатайство экс-главы Приватбанка Александра Дубилета и 18 компаний, связанных с экс-собственниками Приватбанка, о признании и предоставлении разрешения на выполнение решения Арбитражного суда (Гаага) от 2 мая 2018 года.

В майском решении голландского суда речь шла о взыскании $159 млн. Экс-приватовцы хотят взыскать эти суммы с РФ на территории Украины.

Именно в рамках этого процесса экс-приватовцы 5 сентября смогли арестовать акции трех украинских "дочек" российских госбанков: Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка.

В начале октября, компаниям Коломойского разрешили взыскать $140 млн компенсации с РФ.

ВТБ банк оспорил взыскание с РФ $140 млн в пользу экс-владельцев Приватбанка.