Украинская биржа откажется от российского программного обеспечения

Украинская биржа разработала требования относительно нового программного обеспечения, поддерживающего биржевые операции для того, чтобы заменить российский софт, который 2 мая был внесен в санкционный список СНБО.

Об этом сообщили в пресс-службе биржи.

"С самого начала деятельности в течение 10 лет наша биржа использовала программное обеспечение, которое еще много лет может удовлетворять спрос украинского рынка, но по политическим причинам мы должны перейти на другую платформу", - заявил директор по развитию бизнеса Украинской биржи Алексей Сухоруков.

Напомним, в конце мая СНБО расширила список "антироссийских" санкций. В перечень попала Московская биржа. Санкциями, в частности, украинским компаниям запрещено использовать программное обеспечение Московской биржи - электронные торговые системы ПО Plaza и ПО Forts.

К 2016 году Московская биржа владела большими долями в двух из трех ведущих украинских площадках - ПФТС и Украинской бирже, а ее программное обеспечение было основой для ПО украинских бирж. В Нацкомиссии по ценным бумагам Украины выражают опасения, что ПО украинских площадок, как и раньше, зависит от российского.

5 июня фондовая биржа попросила Порошенко отменить "антироссийские" санкции в части использования биржевых торговых систем и намерен создать дочернюю товарную биржу.