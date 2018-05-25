Украинская биржа будет использовать российский софт вопреки санкциям

Украинская биржа продолжит использовать программное обеспечение Московской биржи, несмотря на ее внесение в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщили в пресс-службе биржи.

Отмечается, что Украинская биржа и торговцы ценными бумагами, которые являются членами биржи, не являющиеся субъектами, к которым могут применяться санкции в соответствии с законом О санкциях, поскольку не являются иностранными юридическими лицами, юридическими лицами, которые находятся под контролем иностранного юридического лица и не указанные в Приложении 2 к решению СНБО.

"Прекращение использования программного обеспечения Украинской биржей привело бы к причинению вреда участникам биржевых торгов и их клиентам, среди которых значительное количество физических лиц (не субъект хозяйствования), а также иностранных инвесторов (не украинских субъектов хозяйствования) поэтому распространение санкции на украинском субъектов хозяйствования противоречит принципам законности, соответствия цели и эффективности", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее крупнейшую биржу в России - Московскую биржу ММВБ-РТС и ее программное обеспечение внесли в обновленный украинский список санкций сроком на три года.

После этого индекс цен на акции на торгах Украинской биржи 24 мая снизился на 102,66 пункта (- 5,82%) - до 1 662,67 пунктов. Кроме того, индекс цен фондовой биржи ПФТС также снизился - на 15,44 пунктов (- 3,31%) - до 450,76 пунктов.

Московская биржа - крупнейший российский биржевой холдинг, созданный в 2011 году в результате слияния ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи), основанной в 1992 году, и биржи РТС (Российской торговой системы), открытой в 1995 году.

Московская биржа ранее владела большими долями в двух из трех ведущих украинских фондовых биржах - ПФТС и Украинская биржа, а программное обеспечение бирже выступало основой для ПО украинских площадок.

В 2016 году Московская биржа вышла из капитала украинских бирж, однако представители регулятора - Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины - выражают опасения, что ПО украинских площадок по-прежнему зависит от Московской бирже.