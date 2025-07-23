О приоритетах для банковской системы Украины в течение военного времени и векторах будущего развития стратегировали украинские и международные банкиры в рамках Ukrainian Banking Day in London.

Андрей Моисеенко, Директор департамента корпоративного бизнеса частного сектора Укрэксимбанка

В фокусе внимания как государственных, так и коммерческих банков неизменно остаются отрасли с высоким потенциалом роста. Это традиционная и возобновляемая энергетика, инфраструктура, агросектор, строительные материалы, оборонные технологии.

Внешнее финансирование этих отраслей в военное время ставит ряд практических вопросов перед банками, в частности:

повышение оперативности процесса принятия кредитных решений;

хеджирование военных рисков;

Решение от Укрэксимбанка

Оперативность процесса принятия кредитных решений

Для Укрэксимбанка 2024−2025 годы стали периодом реинжиниринга. Банк оптимизировал бизнес-процессы, внедрил fast track-процедуры, автоматизировал большинство процедурных шагов. Результат — среднее время согласования кредитных решений (TTY) в корпоративном сегменте сократилось более чем на 50% — до 20 рабочих дней.

Среди прочего и благодаря оперативности процесса принятия кредитных решений в январе-мае 2025 года объем новых кредитов почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Достигнутый результат — не только бизнес-, но и стратегический. Придав ускорение бизнес-процессам, Укрэксимбанк увеличил масштаб финансирования важнейших сегментов экономики. За 2024 год и за 5 месяцев 2025 года Банк направил в эквиваленте более $892 млн финансирования в агроэкспорт, промышленность, энергетику, инфраструктуру, экспортно-импортные операции бизнеса. Особое внимание — муниципалитетам, общинам и коммунальным предприятиям. Такие инвестиции имеют мультипликационный эффект для миллионов людей.

С начала года в агросекторе уже согласовано лимитов на $282 млн. В промышленности и энергетике — $33 млн. В торговле и логистике — $105 млн. При этом Укрэксимбанк поддерживает бизнесы не только деньгами, но и экспертизой и сопровождением.

Укрэксимбанк прогнозирует рост корпоративного кредитования на 20−25% в 2025 году, прежде всего в стратегических отраслях.

Распределение рисков с МФУ

Укрэксимбанк был и остается надежным партнером международных финансовых учреждений. С начала сотрудничества Банка со Всемирным банком, ЕИБ, ЕБРР и ЕИФ уже профинансировано проектов на более чем 1 млрд евро.

Распределение рисков с МФУ — это не только финансовый инструмент. Это доверие к Банку со стороны МФУ, которое позволяет поддерживать проекты даже в прифронтовых регионах.

Кроме инструментов риск-шеринга, Укрэксимбанк внедрил обновленную систему риск-менеджмента, усовершенствовал в соответствии с требованиями времени кредитную политику, ввел географическую дифференциацию, систему раннего предупреждения и внутренние рейтинги.

Эти решения позволяют банку, с одной стороны, принимать взвешенные решения, а с другой стороны, удерживать динамику работы в пределах приемлемого риска.

Киберустойчивость

В гибридной войне киберзащита — это вопрос непрерывности. Укрэксимбанк сделал значительные инвестиции в развитие человеческого капитала в сфере кибербезопасности — тестирования, обучения, симуляции атак. Инфраструктура Укрэксимбанка устойчива и готова к непрерывной работе.