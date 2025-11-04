Ukraine Facility. Совет Евросоюза одобрил €1,8 миллиарда для Украины

Совет Европейского Союза одобрил пятый транш Украине на сумму более 1,8 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility .

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС. «Украина получит более 1,8 миллиарда евро финансирования после того, как Совет принял решение о пятом очередном транше поддержки в рамках Ukraine Facility», — говорится в сообщении.

В Совете ЕС объяснили, что эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для одобрения пятого транша, а также один невыполненный шаг из предыдущего, четвертого транша финансовой помощи.

В конце октября этого года Совет Европейского Союза утвердил изменения в План Украины в рамках программы Ukraine Facility, принятыми правительством в августе 2025 года.

Ukraine Facility — инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024—2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро. Из них на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро, в инвестиционный фонд — 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку — 4,76 млрд евро.

Из этой суммы до 32 миллиардов евро ориентировочно предназначено для поддержки реформ и инвестиций, изложенных в Плане Украины (Ukraine Plan), при этом распределение средств обусловлено достижением определенных показателей.

25 июля 2025 года представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье во время брифинга заявил, что Украина выполнила не все предусмотренные реформы для получения полного четвертого транша финансирования в рамках программы Ukraine Facility, поэтому на этот раз выплата будет частичной.

2 се6рпня 2025 года в Минэкономики объяснили, почему правительство обновило план реформ для Ukraine Facility.