Выросли расходы только на лекарства. Украинцы в январе меньше тратили на покупки, чем перед праздниками — ПриватБанк 15 февраля, 15:03 Расходы на кафе и рестораны в январе почти не изменились по сравнению с предыдущим месяцем (Фото:прес-служба Visa)

В январе 2023 года украинцы на 4% меньше, чем в последнем месяце 2022 года, платили покупки картами в сети торговых терминалов ПриватБанк.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.



Руководитель направления торгового эквайринга банка Сергей Макаренко объяснил, что снижение объемов безналичных оплат в январе составляет 16% и обусловлено традиционным снижением покупательной активности после новогодних и рождественских праздников.

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В то же время, по словам Макаренко, несмотря на новогодний период бизнес активно подключался к сети кэшлеса. В январе 2023 года количество новых POS-терминалов в сети безналичных платежей ПриватБанка по сравнению с декабрем 2022 года выросло вдвое, за первый месяц года бизнес подключил 4,4 тысячи новых торговых терминалов банка.

После новогодних праздников украинцы покупали меньше продовольствия — на 14% по сравнению с декабрем 2022 года. Заметнее всего в январе уменьшились объемы оплат гаджетов и бытовой техники — на 31%, а расходы в сетях магазинов косметики и бытовой химии упали на 24%. Меньше, чем в декабре, в первый месяц года украинцы покупали и горючее — на 19%.

Впрочем, в январе 2023 года украинцы больше покупали лекарства — на 1,5%. Тем временем расходы на кафе и рестораны в январе почти не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.