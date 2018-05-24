Украина ввела запрет против крупнейшей российской биржи

Московская биржа и ее ПО внесены в украинский санкционный список

Московская биржа ММВБ-РТС включена в обновленный список юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Об этом говорится в Указе президента Украины №126/2018.

Санкции введены сроком на три года.

Санкционный режим относительно Московской биржи, помимо блокировки активов, вводит ограничения торговых операций, предполагает запрет передачи технологий и прав интеллектуальной собственности, запрет украинским компаниям использовать в своей деятельности электронные торговые системы ПО Plaza и ПО Forts.

Помимо этого, среди введенных ограничений для Московской биржи – ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, использование телекоммуникационных сетей общего пользования.

Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, созданный в 2011 году в результате слияния ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи), основанной в 1992 году, и биржи РТС (Российской торговой системы), открытой в 1995 году.

Московская биржа ранее владела крупными долями в двух из трех ведущих украинских фондовых биржах – ПФТС и Украинская биржа, а программное обеспечение биржи выступало основой для ПО украинских площадок.

В 2016 году Московская биржа вышла из капитала украинских бирж, однако представители регулятора – Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины – высказывают опасения, что ПО украинских площадок по-прежнему зависит от Московской биржи.