Первенство по Зимбабве с 269%. Украина заняла 19 место в мире по темпам инфляции 6 декабря, 15:07 Повысили процентные ставки по мере усиления ценового давления 33 центральных банка из 38 (Фото:Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ)

Украина заняла 19 место в рейтинге стран мира по самым высоким темпам инфляции в 2022 году. Также на 19-м месте Пакистан.

Об этом сообщается в исследовании Elements, базирующемся на данных Trading Economics.



Согласно отчету почти в половине стран мира уровень инфляции измеряется двузначными цифрами. Отмечается, что привели к этому геополитическая напряженность, увеличение затрат на энергию и перебои со снабжением.

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Лидерами по темпам инфляции стали Зимбабве (269%), Ливан (162%) и Венесуэла (156%). В общем, трехзначная инфляция в этом году в 5-ти странах мира.

Повысили процентные ставки по мере усиления ценового давления 33 центральных банка из 38, отслеживаемых Банком международных расчетов. Как отмечают авторы исследования, эти повышения являются самыми большими за два десятилетия и знаменуют конец эпохи крайне низких процентных ставок.

Недавно британская инфляция достигла 41-летнего максимума. Потребительские цены выросли на 11,1% в годовом выражении. Это самый большой показатель с октября 1981 года и большой скачок с 10,1% в сентябре.

Инфляция в Турции в октябре впервые за 25 лет превысила 85%. Однако в ноябре инфляция замедлилась впервые за последние 18 месяцев.

Потребительская инфляция в США по итогам сентября выросла сильнее прогнозов и снова побила сорокалетний рекорд, а Федрезерв США повысил базовую ставку в шестой раз с начала года. В октябре инфляция в США замедлилась до 7,7%.

Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась впервые за 1,5 года. Потребительские цены увеличились на 10% в годовом выражении.

В Украине в октябре потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 26,6% (с 24,6% в сентябре).