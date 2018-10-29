Украина заинтересовалась опытом Сингапура в борьбе с мошенничеством с криптовалютами

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В МВД задумались о способах борьбы с новыми видами финансовых махинаций
Фото: siamblockchain.com

В МВД задумались о способах борьбы с новыми видами финансовых махинаций

Украина и Сингапур будут сотрудничать в противодействии финансовому мошенничеству с использованием криптовалют.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Нам интересно, как вы отвечаете на вызов преступного использования криптовалют. И нас интересует этот опыт Сингапура в борьбе с таким финансовым мошенничеством", – сказал Аваков во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хином.

В свою очередь Украина готова предложить Сингапуру свой опыт и собранную информацию, как бороться с преступлениями в киберпространстве.

Напомним, что в Сингапуре разрешено вести банковские счета в криптовалютах. 

Как известно, в Украине также собрались узаконить криптовалюты. В частности Министерство экономического развития и торговли инициирует принятие Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов и криптовалют.

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