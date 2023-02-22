На 50 лет. Украина вводит секторальные санкции против всех банков и небанковских финучреждений РФ 22 февраля, 13:32 Указ президента внесен на утверждение Верховной Рады (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

СНБО и президент Владимир Зеленский поддержали внесенные Национальным банком Украины предложения о применении секторальных санкций в отношении всех зарегистрированных или имеющих местонахождение в России банков.

Указ президента (№ 89) внесен на утверждение Верховной Рады, сообщает Интерфакс-Украина.



Санкции вводятся на 50 лет и включают 10 пунктов, в частности:

остановку сделок с активами, принадлежащими финучреждениям РФ;

запрет установления деловых отношений, в том числе корреспондентских;

запрет совершения сделок и осуществления инвестиций в пользу финучреждений РФ.

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В этом перечне также запрет на покупку ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финучреждения РФ, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездного) ценных бумаг в пользу Украины.

Помимо того, в числе санкций остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу финучреждений РФ, в том числе по перечислению дивидендов, процентов и других выплат по привлеченным в Украину активам, а также остановка обслуживания электронных платежных средств (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных средств), эмитированных финучреждениями РФ.

Кроме этого, указ предполагает аннулирование регистрации и запрет новых регистраций Нацбанком международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ, и ее участников, а также участника финучреждения РФ международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.

12 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 200 лиц, связанных с Россией.