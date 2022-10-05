Прочь от союзников Москвы. Украина разрывает соглашение с Беларусью о двойном налогообложении 5 октября, 10:39 Украина денонсирует очередное соглашение с Беларусью (Фото:Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ)

Кабинет министров согласовал прекращение действия соглашения между Украиной и Беларусью об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.



Разрыв договора ускорит сворачивание экономических и финансовых связей с Беларусью как государством-союзником России в полномасштабной войне против Украины.

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Благодаря расторжению договора белорусский бюджет не будет получать средства от своих работающих в Украине резидентов. Ко всем доходам белорусских резидентов, полученных из источников в Украине, будет применена общая ставка налогообложения — 15%, вместо льготной ставки, установленной в год: 10% - на проценты

Кроме того, украинский бюджет не будет терять средства из-за зачисления налога, уплаченного в Беларуси резидентами Украины.

Также Украина не будет обязана обмениваться с Беларусью и информацией по налоговым вопросам.

Ранее Кабмин согласовал законопроект о денонсации договора между Украиной и Российской Федерацией об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.