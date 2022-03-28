До 6 млрд евро. Какой объем помощи и от кого рассчитывает получить Украина — министр финансов 28 марта, 11:43 Цей матеріал також доступний українською Сергей Марченко, министр финансов Украины (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Министерство финансов ведет переговоры с международными партнерами о поддержке в форме кредитных и грантовых средств на сумму до 6 млрд евро.

Об этом в интервью LB.ua заявил министр финансов Сергей Марченко.

«Сейчас это абсолютно приоритетное направление и президента, и правительства, и Минфина. Сегодня мы ведем переговоры о поддержке на общую сумму до 6 млрд евро. Это и кредитная поддержка, и грантовая поддержка», — сказал он.

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Он напомнил, что выделенные МВФ $1,4 млрд скорой финансовой помощи Rapid Financing Instrument — уже на счетах Госказначейства.

«Также у нас есть программа макрофинансовой помощи от Европейского союза на 1,2 млрд евро. И по ней получили 600 млн евро двумя траншами по 300 млн евро. Ведем дальнейшие консультации с Европейской комиссией о следующих программах и траншах. От Всемирного банка получили помощь по программе развития Development policy loan (DPL) на 312 млн евро», — напомнил министр.

По его словам, Всемирный банк и страны-партнеры создают трастфонд помощи для Украины. К нему уже присоединились Швеция, Нидерланды, Австрия. Так, Швеция готова предоставить гарантий на $50 млн, Нидерланды — на $89 млн, Австрия — на $10 млн. Помимо этого, Украина ведет переговоры с правительством Японии относительно кредитной поддержки на минимум $100 млн.

«Есть возможность увеличения, и мы активно над этим работаем», — сказал Марченко.

Министр добавил, что Европейский инвестиционный банк скорректировал свои проекты в поддержку бюджета на сумму 668 млн евро, из которых 400 млн евро Украина уже получила.

«С Германией говорим о двух кредитных программах, в общей сложности на $150 млн. Подписали меморандум первой и ожидаем поступления средств», — отметил Марченко.

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