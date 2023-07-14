Партнеры не торопятся. Украина пока получила в три раза меньше средств на восстановление, чем нужно в 2023 году — Марченко 14 июля, 16:53 Сергей Марченко (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Потребности быстрого восстановления Украины в 2023 году оцениваются в $14,1 млрд, в то же время партнеры пока взяли на себя обязательства профинансировать лишь $3,87 млрд на восстановление страны.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на встрече со специальным уполномоченным президента Франции по помощи и восстановлению Украины Пьером Эльброном, сообщает Интерфакс-Украина.

Видео дня

По словам Марченко, привлеченное финансирование в размере $3,87 млрд распределяется по приоритетным отраслям:

— энергетическая поддержка — $837 млн;

— гуманитарное разминирование — $169 млн;

— восстановление поврежденного жилья — $25 млн;

— помощь частному сектору — $206 млн;

— восстановление критической инфраструктуры — $2,6 млрд.

Министр финансов отметил, что есть некоторое несоответствие между проектами, в которые хотят инвестировать партнеры, и потребностями Украины, поэтому сейчас украинская сторона и международные доноры согласовывают перечень проектов восстановления и имеющихся ресурсов.

Ранее Марченко указывал, что на первоочередное восстановление в госбюджете-2023 предусмотрено $3,3 млрд, тогда как остальную сумму — до $14,1 млрд, сделанной Всемирным банком оценки в рамках RDNA2, Украина рассчитывает получить за счет международной помощи.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк открывает новый фонд на 400 млн евро для помощи в восстановлении Украины.