Украина "открыла двери" для акций Apple, Google и других гигантов

Впервые для обращения на территории Украины были заведены ценные бумаги иностранного эмитента по упрощенной процедуре.

Об этом сообщила пресс-служба Национального депозитария Украины (НДУ).

Отмечается, что это стало возможно благодаря совместной работе, которую проделали НДУ, НКЦБФР и компания Dragon Capital.

С конца ноября 2018 на отечественном рынке можно будет приобрести еврооблигации с процентной ставкой 16,5% в гривне, которые Укрэксимбанк выпустил для обращения за рубежом. Первым иностранным эмитентом, получившим доступ на украинский рынок по упрощенной процедуре, стала компания Biz Finance, которая используется Укрэксимбанком для размещения еврооблигаций на зарубежном рынке.

Кейс Укрэксимбанка показывает, что на украинском рынке могут вращаться ликвидные ценные бумаги отечественных эмитентов, которые размещаются на зарубежных площадках, а также, в перспективе, и ценные бумаги всемирно известных компаний: Facebook, Apple, Google и другие.

Так, инвесткомпания Dragon Capital подала запрос в Национальный депозитарий Украины относительно предоставления в НКЦБФР заявления о допуске к обращению на территории Украины ценных бумаг Biz Finance со ставкой 16,5% и объемом эмиссии более 4 млрд грн, размещенных на Ирландской фондовой бирже.

Отмечается, что благодаря новой упрощенной процедуре выход на рынок стал максимально комфортным как для западных инвесторов, так и для украинских компаний.

"Успешная реализация данного кейса является позитивным сигналом для рынка Украины, который сегодня, как никогда остро нуждается в оживлении. Тем более, что сейчас с помощью упрощенной процедуре, исчезло много бумажной волокиты, которая тормозила весь процесс. Соответственно, создается более благоприятная среда для увеличения объема финансовых операций. Это, безусловно, благоприятно скажется на развитии фондового рынка и положительно повлияет на инвестиционный климат в Украине", – пояснил член правления НДУ Андрей Порада.