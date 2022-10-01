МВФ может предоставить Украине дополнительные 1,3 миллиарда долларов 1 октября, 02:35 Украине может обратиться за дополнительными деньгами из МВФ (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) расширил инструменты антикризисного финансирования для Украины.



В Национальном банке Украины (НБУ) сообщили, что по программе Rapid Financing Instrument Украина может получить дополнительно 1,3 миллиарда долларов.

«По этой программе Украина запросит у МВФ около 1,3 млрд долларов экстренного финансирования. После одобрения Советом исполнительных директоров МВФ эти средства могут поступить уже в октябре», — заявили в Нацбанке.

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В НБУ отметили, что ожидают начала работы миссии по началу разработки полноценной программы.

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13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ выделит 1,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине.

9 марта МВФ поддержал экстренное финансирование для Украины в размере 1,4 млрд долларов и в тот же день перечислил средства.