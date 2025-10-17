Двойного налогообложения не будет. Украина подписала конвенцию с Австралией

Правительства Украины и Австралии подписали Конвенцию об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений.

Документ во время Ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и Председатель Казначейства Австралии Джим Чалмерс, сообщили в украинском Минфине.

«Заключение Конвенции — важный шаг в развитии экономических отношений между Украиной и Австралией. Она устанавливает четкие и справедливые правила, чтобы доходы резидентов обеих стран не облагались налогом дважды. После вступления в силу Конвенция будет способствовать привлечению австралийских инвестиций в Украину, уменьшит финансовые барьеры и сделает налоговые процедуры более простыми и прогнозируемыми. Для бизнеса и граждан это означает защиту от двойного налогообложения, более прозрачные правила и благоприятные условия для торговли и инвестиций», — говорится в сообщении.

Документ определяет механизм распределения прав налогообложения определенных видов доходов между государствами, в частности:

— Дивиденды: 5% - если компания-владелец владеет не менее 10% капитала компании, которая их выплачивает;

— Проценты: 5% - для финансовых учреждений, 10% - в других случаях;

— Роялти: 10%.

Конвенция также включает положения, соответствующие современным стандартам ОЭСР, в частности по предотвращению налоговых злоупотреблений, обмену налоговой информацией и решению спорных вопросов между государствами.

«Конвенция создает понятные правила для украинских и австралийских компаний, которые работают на рынках обеих стран. Она уменьшает налоговую нагрузку, устраняет барьеры для инвестиций и способствует развитию двусторонней торговли», — подчеркнул Сергей Марченко.

Как сообщалось, Австралия занимает второе место среди стран, из которых Украина импортирует больше всего угля.