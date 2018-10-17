Украина готовит против России новый иск в международный арбитраж

Фонд гарантирования намерен через международный арбитражный суд взыскать с РФ компенсацию за потерю инвестиций в Крыму

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) намерен обратиться в международный арбитражный суд с иском о взыскании с Российской Федерации компенсации за потерю Дельта Банком инвестиций на территории аннексированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда.

Для этого ФГВФЛ объявил открытый конкурс на закупку услуг по обеспечению судебных процессов в международных арбитражах.

Обеспечение взыскания указанной компенсации планируется "в том числе путем обращения взыскания на имущество и активы Российской Федерации в иностранных юрисдикциях".

При этом юрисдикция предполагаемого международного арбитража не уточняется.

Напомним, что Апелляционный суд Киева арестовал акции "дочек" российских банков – Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка по иску экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, и постановил выдать соответствующие исполнительные листы в пользу истцов. Это определение было принято в связи с заявлением об обеспечении иска о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде.

Гаагский арбитраж ранее сообщил о вынесении решения в пользу истцов по этому делу, однако его детали отсутствовали.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. 16 марта 2014 года оккупационными властями был проведен так называемый "референдум о независимости АР Крым". Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96% принявших в нем участие высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Против РФ были применены экономические санкции.