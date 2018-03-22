Украина договорилась с Катаром об избежании двойного налогообложения

0 комментировать
Украина и Катар урегулировали вопросы международного налогообложения доходов

Украина и Катар урегулировали вопросы международного налогообложения доходов

Украина и Катар подписали Соглашение об избежании двойного налогообложения и предупреждения налоговых уклонений по налогу на доходы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины в четверг, 22 марта.

Как отмечается, избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц будет достигаться за счет распределения права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Катаром, а также благодаря учету в налоговых обязательствах плательщика одного государства ранее уплаченных налогов на территории другой страны.

Протокол предусматривает налогообложение дивидендов по ставке 5%, если фактическим владельцем дивидендов является компания, в собственности которой не менее 10% компании, выплачивающей дивиденды, и 10% - в остальных случаях.

Ставка налогообложения роялти установлена на уровне 5% и 10%, аналогичные ставки установлены на налогообложение процентов.

Украина и Катар должны завершить внутренние государственные процедуры, необходимые для ратификации протокола.

Ранее Государственная фискальная служба напомнила бизнесу о налоговых изменениях в Украине, вступивших в силу с нового года.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове