Украина договорилась с Катаром об избежании двойного налогообложения

Украина и Катар подписали Соглашение об избежании двойного налогообложения и предупреждения налоговых уклонений по налогу на доходы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины в четверг, 22 марта.

Как отмечается, избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц будет достигаться за счет распределения права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Катаром, а также благодаря учету в налоговых обязательствах плательщика одного государства ранее уплаченных налогов на территории другой страны.

Протокол предусматривает налогообложение дивидендов по ставке 5%, если фактическим владельцем дивидендов является компания, в собственности которой не менее 10% компании, выплачивающей дивиденды, и 10% - в остальных случаях.

Ставка налогообложения роялти установлена на уровне 5% и 10%, аналогичные ставки установлены на налогообложение процентов.

Украина и Катар должны завершить внутренние государственные процедуры, необходимые для ратификации протокола.

Ранее Государственная фискальная служба напомнила бизнесу о налоговых изменениях в Украине, вступивших в силу с нового года.