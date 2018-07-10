У госбанков заканчиваются деньги на "теплые" кредиты

Государственные украинские банки в июле-августе исчерпают возможности кредитирования по программе "теплых кредитов".

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, передают Українські Новини.

"В этом году уже в июне некоторые банки достигли лимита выдачи "теплых кредитов", учитывая объемы предусмотренного возмещения. По прогнозам агентства, в ближайшее время (июль-август) государственные банки исчерпают возможности кредитирования по всем направлениям программы", - считают в Госэнергоэффективности.

Как поясняют в агентстве, это связано с высокой востребованностью программы среди населения и ОСМД (объединения совладельцев многоквартирных домов).

С момента возобновления действия программы в апреле было возмещено около 105 млн грн. В частности, 85 млн гривен выплачены домохозяйствам, утеплившим дома. Сумма компенсации ОСМД составила более 19 млн грн, еще 870 тыс. грн перечислены лицам, установившим негазовые котлы.

В 2018 году по программе "теплых кредитов" предусмотрено выделение 190 млн грн на поддержку ОСМД, 202,2 млн гривен - на поддержку индивидуальных домохозяйств и 7,7 млн грн- на поддержку домохозяйств, решивших установить негазовые котлы.

Кредиты по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий реализуются через государственные банки - Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк.