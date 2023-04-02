У Binance проблемы. Иск регулятора в США, донаты на российскую армию, связи с Китаем и прочее — что происходит с криптобиржей 2 апреля, 09:45 Сюжет Эксклюзив NV Глава криптобиржи Binance Чанпен Чжао (Фото:Tapchibitcoin)

Самая крупная криптобиржа мира Binance переживает нелегкие времена. Американский регулятор подал на нее в суд, менеджмент поймали на лжи о работе в Китае, а аналитики выяснили, что биржа проводит донаты на российскую армию.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) 27 марта подала иск против Binance Holdings Ltd и ее гендиректора Чанпена Чжао. В иске говорится о нарушении биржей правил торговли деривативами, пишет Bloomberg.

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Регулятор заявил, что Binance еще много лет назад была обязана зарегистрироваться должным образом, но не сделала этого. В иске говорится, что криптобиржа «пренебрегала действующими федеральными законами, способствуя расширению клиентской базы Binance в США, потому что это было для нее выгодно».

CFTC также утверждает, что биржа не смогла внедрить эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и гарантировать идентификацию клиентов. Кроме этого, по крайней менре по состоянию на май 2022 года компания не подала в США ни одного отчета о подозрительной деятельности.

В эфире CNBC глава CFTC Ростин Бенам отметил: действия Binance являются явным случаем уклонения от закона, и власти США должны были «вмешаться агрессивно и как можно быстрее».

По его словам, Binance четко информировала клиентов о методах уклонения от контроля активности с помощью VPN и игнорировала нормативные требования. Бенам добавил, что CEO Binance Чанпен Чжао контролировал это, и есть «четкие документы» о намерении обойти закон.

В Binance ответили, что «жалоба, поданная CFTC, неожиданна, поскольку мы сотрудничаем с CFTC более двух лет». Кроме того, в компании подчеркнули, что на платформе нет активных пользователей из США. Они рассказали, что блокируют вход на платформу с любого IP-адреса в США и блокируют всех граждан США независимо от места нахождения.

Но по данным CFTC, документы Binance за август 2020 года показали: платформа заработала $63 млн на комиссии от транзакций с деривативами, и около 16% ее счетов были идентифицированы как удерживаемые клиентами из США.

После того, как стало известно об иске, у Binance наблюдался чистый отток в размере $2,1 млрд из блокчейна Ethereum, сообщает Wall Street Journal.

Binance наблюдала и большие оттоки в прошлом. Например, в феврале, после того, как регуляторы штата Нью-Йорк объявили о запрете на новый выпуск стейблкойнов BUSD под брендом Binance.

Представитель компании сказала, что на бирже всегда «более чем достаточно средств для выполнения запросов на вывод». Кроме того, по ее словам, приток и отток быстро стабилизировался.

Претензии есть не только у CFTC