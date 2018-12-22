Цукерберг, Дерипаска и другие. Bloomberg назвал неудачников года среди топ-богачей мира Сегодня, 10:32 71 Цей матеріал також доступний українською Марку Цукербергу год принес самые большие убытки

За 2018-й год 500 самых богатых людей мира потеряли в общей сложности $511 млрд, подсчитало агентство Bloomberg. Их совокупный чистый капитал сократился к вечеру 21 декабря до $4,7 трлн.

Самые большие убытки из первых 500 участников Bloomberg Billionaires Index уходящий год принес основателю Facebook Марку Цукербергу. Из-за кризисов, которые переживала его компания в 2018-м, Цукерберг потерял $23 млрд. Его общий капитал на конец декабря составляет $49,7 млрд.

Не избежал потерь и основатель Amazon Джефф Безос, который в этом году получил наибольшую прибыль. По оценкам Bloomberg, еще в сентябре капитал бизнесмена достигал $168 млрд, однако с тех пор он сократился на $53 млрд - эта сумма превышает рыночную стоимость таких американских компаний как Delta Air Lines Inc. или Ford Motor Co. В итоге к концу года состояние Безоса составило $115 млрд.

В общей сложности американские миллиардеры – наиболее многочисленная группа в топ-500 Bloomberg Billionaires Index (их в списке 173) - потеряла с начала 2018-го 5,9% от совокупного состояния. Их общий капитал теперь составляет $1,9 трлн.

Представители Азии в этом рейтинге (128 человек из 500) потеряли в общей сложности $144 млрд. Самые крупные потери понес китайский бизнесмен Ван Цзяньлинь, основатель строительной компании Wanda Group.

Среди европейских миллиардеров убытки в 2018 году понесли многие, отмечает Bloomberg - от основателя Zara Амансио Ортеги до бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Больше других пострадало состояние немецкой семьи Шеффлер – владельцев компании Schaeffler Gruppe, производящей запчасти для автомпрома и других отраслей. Георг Шеффлер и его мать Мария-Элизабет Шеффлер-Туманн потеряли за год $17 млрд из-за ужесточения условий для их бизнеса в Европе и Азии. Одна лишь эта сумма могла бы поместить их в число 100 самых богатых людей мира, отмечает Bloomberg.

Главный миллиардер Латинской Америки, мексиканский бизнесмен Карлос Слим - мажоритарный акционер крупнейшего оператора мобильной связи на континенте - также понес серьезные убытки. Некогда самый богатый человек планеты, сейчас Слим занимает шестое место с $54 млрд. Больше всех из южноамериканских богачей за год потерял сооснователь 3G Capital Хорхе Пауло Леманн - $9,8 млрд.

Что же касается российских миллиардеров, то, как подсчитали в Bloomberg, совокупный капитал 25 самых богатых людей России, несмотря на санкции против их страны, сократился лишь незначительно и составил $255 млрд

Тем не менее потери ощутили 16 из 25 российских миллиардеров, фигурирующих в списке Bloomberg Billionaires Index. Алюминиевый магнат Олег Дерипаска, остающийся под санкциями США, потерял больше всего - $5,7 млрд.