Цены на нефть упали на фоне обвала фондовых рынков

Историческое падение фондовых индексов потянуло за собой цены на нефть

Цена нефти снижается более чем на 1% на фоне значительного снижения на мировых фондовых рынках.

Об этом пишет Прайм.

Стоимость нефти Brent снижалась на 1,12%, до $67,81 за баррель по состоянию на 08:32 по киевскому времени, цена на нефть марки WTI - на 0,61%, до $65,01 за баррель.

Мировые фондовые рынки переживают серьезное падение. Индексы в США закрылись в понедельник рекордным падением в среднем на 4%, европейские - на 0,8-1,5%. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в среднем на 3-5%, при этом японский Nikkei 225 - более чем на 6%. Такое синхронное падение свидетельствует о распродаже рисковых активов, считает ряд аналитиков.

Агентство Reuters отмечает также и сезонное влияние того, что многие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) закрываются на период технического обслуживания, что снижает спрос на сырье.

Обвал американских фондовых индексов в понедельник привел к тому, что 500 богатейших людей мира потеряли $114 млрд активов.