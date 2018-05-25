Торговля, майнинг и ICO. Украина заработала $200 млн на криптовалютах

Украина входит в топ-10 стран мира по количеству пользователей криптовалют, а ежедневные объемы торгов ими с использованием гривни достигают эквивалента в $1,9 млн.

За 2017-2018 годы компании с украинским происхождением создали 25 собственных криптовалют, а объем привлеченных через ICO (Initial coin offering – первичное размещение токенов криптовалют) средств составил в эквиваленте более $99 млн. Кроме того, по экспертным оценкам, размер сегмента майнинга (добычи) криптовалют в Украине превышает $100 млн в год.

Такие выводы представил Офис эффективного регулирования (BRDO) по результатам круглого стола Регулирование рынка криптовалют в Украине.

Участниками данного рынка в нашей стране являются криптовалютные биржи, онлайн и оффлайн обменники, майнеры и компании-эмитенты собственных криптовалют (токенов).

Впрочем, отмечают эксперты, правовой статус криптовалют, операций с ними и налогообложения в Украине до сих пор не определен. Как результат, компании, ведущие деятельность в этой сфере, не регистрируются официально, а непредсказуемость действий контрагентов и органов власти в отношениях с участниками рынка криптовалют порождает ряд препятствий для их деятельности.

Это, в частности, проблемы с банковским обслуживанием, риски признания соответствующей деятельности незаконной, непризнание смарт-контрактов и тому подобное.

Кроме того, сейчас в Украине отсутствует не только специальное регулирование отношений на рынке криптовалют, но и сами нормы, которые определяли бы понятия "криптовалюта", "виртуальные валюты", "цифровые денежные знаки". Не установлены никакие отдельные требования к операциям с криптовалютами, а также не определены отдельные разрешительные процедуры на рынке.

В соответствии с действующим гражданским и хозяйственным законодательством, криптовалюта является имуществом, в налоговом – товаром (нематериальным активом). При этом, на криптовалюты возникает право собственности, и они могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому.

Однако, еще в 2014 году Нацбанк Украины отнес Bitcoin и другие криптовалюты по аналогии к денежному суррогату. Это фактически запретило использование криптовалют в Украине для расчетов. Однако, в конце 2017 года НБУ пересмотрел свой подход к определению криптовалют, а соответствующее определение потеряло свою актуальность в марте 2018 года. Тем не менее, сложившаяся практика восприятия рынка сдерживает его развитие.

НВ Бизнес