Топ-менеджер крупной инвесткомпании будет развивать бизнес Украинской биржи

Управляющий партнер инвестиционной группы Универ Алексей Сухоруков уходит с должности, которую занимал семь лет. Он переходит на работу в Украинскую биржу.

В УБ Сухоруков будет занимать пост директора по развитию бизнеса, сообщает портал StockWorld.

"Акционеры решили, что на бирже я сейчас нужнее, чем на sell-side. Я считаю, что при том, как развиваются события, с одной стороны, сложно найти еще страну в мире, где фондовая биржа находилась бы в худших условиях. С другой стороны - это уникальный вызов. Украинская биржа сделала для развития рынка больше, чем все местные чиновники. Будет несправедливо, если они ее за это задушат. Задача сложная, но правда на нашей стороне", - прокомментировал Сухоруков смену работы.

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Сухоруков родился в 1968 году в городе Свердловск, ныне - Екатеринбург (Россия). В 1990 году закончил Уральский Политехнический Институт, РФ. Участвовал в построении Российской Торговой Системы (РТС), где в проработал почти 15 лет. Руководил созданием Украинской биржи, которая начала свою работу в разгар всемирного финансового кризиса. В период 2008-2009 годов он занимал должность первого заместителя главы УБ.

В ИГ Универ работал с ноября 2010 года. Также является членом биржевого совета Украинской биржи.

Отметим, что в конце мая СНБО расширил список "антироссийских" санкций. В перечень попала Московская биржа. Санкциями, в частности, украинским компаниям запрещено использовать программное обеспечение Московской биржи – электронные торговые системы ПО Plaza и ПО Forts.

До 2016 года Московская биржа владела крупными долями в двух из трех ведущих украинских площадках – ПФТС и Украинской бирже, а ее программное обеспечение было основой для ПО украинских бирж. В Нацкомиссии по ценным бумагам Украины высказывают опасения, что ПО украинских площадок по-прежнему зависит от российского.

Украинская биржа учреждена 15 мая 2008 года участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС. Торги она начала в марте 2009 года и первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок.