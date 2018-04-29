The Sunday Times подсчитала миллиарды, которые россияне держат в британских офшорах

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Британские Виргинские острова
Pixabay

Британские Виргинские острова

Совокупный объем средств, который россияне хранят на офшорных счетах британских заморских территорий, составляет по меньшей мере 34 млрд фунтов стерлингов, или 47 млрд долларов, сообщает The Sunday Times со ссылкой на данные неправительственной организации Global Witness.

Эта сумма в пять раз превышает объем средств россиян, размещенных в самой Великобритании, пишет газета. При этом более 30 млрд фунтов приходится на Британские Виргинские острова.

Поток средств из России, прошедших через британские территории, оценивается в 110 млрд долларов.

Таким образом, Великобритания оказывается вторым по популярности направлением для российских офшорных инвестиций после Кипра.

Напомним, в британском парламенте российских олигархов хотят обязать раскрыть данные о собственности на территории Великобритании и отчитаться об источниках доходов.

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