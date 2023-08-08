Как выглядит украинская система таможенных упрощений со стороны ЕС 8 августа, 15:17 Партнерский проект depositphotos

Что стоит знать бизнесу и законодателям о системе, которая должна быть отменена 7 ноября 2023 года

Украина осуществляет реформирование таможенной системы в соответствии с нормами ЕС. Вместе с тем, в Украине продолжают действовать собственные нормы, введенные задолго до подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и подачи заявки на вступление в ЕС. С точки зрения процесса евроинтеграции, эти нормы являются временными. Одной из таких норм является система упрощенного таможенного оформления, предусмотренная Таможенным кодексом Украины, которая позволяет любому трейдеру не предъявлять товары таможне. Она должна была быть отменена 7 ноября 2022 года, однако ее действие продлили еще на год.

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Почему эти две системы (европейская и «старая» украинская) являются взаимоисключающими и не могут существовать одновременно? И почему продолжение действия этой системы тормозит перспективу вступления Украины в ЕС?

Витянис Алишаускас, международный эксперт Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM) по вопросам таможни

Как действует система упрощений в ЕС

Чтобы понять, в чем «конфликт систем», напомню принцип действия европейской системы.

Таможенный кодекс ЕС предусматривает два варианта таможенного оформления: (1) по стандартной процедуре, (2) по упрощенной процедуре.

По стандартной процедуре, если таможенные декларации оформлены правильно, они принимаются таможенными органами немедленно, — но при условии, что товары, которых они касаются, были предъявлены таможне.[То есть, например, для размещения товаров под процедурой экспорта трейдер должен заехать на таможню и предъявить товары, которые он перевозит.

Эти таможни, по Таможенному кодексу ЕС, находятся преимущественно в пределах Евросоюза. Это: :(a) таможня, ответственная за место, где расположен экспортер; ;(b) таможня, ответственная за место, где товары упакованы или загружены для отправки на экспорт; с) другая таможня в соответствующем государстве — участнике ЕС, которая является компетентной по административным причинам по данной операции. Кроме того, если стоимость товаров не превышает 3000 евро на партию и не подпадает под запреты или ограничения, таможня, которая является компетентной для места вывоза товаров с таможенной территории ЕС, также может оформить товары на экспорт.[2]

Что касается упрощенной процедуры, то она существенно облегчает и ускоряет таможенное оформление. Она предусматривает предварительную авторизацию предприятия таможенными органами.

Так, если речь идет о транзитном перемещении товаров, то по заявлению (представлением документов и их рассмотрением на соответствие) таможенные органы могут предоставить одно или несколько упрощений по размещению товаров под процедурой общего транзита или завершения этой процедуры [3]:

[a] статус уполномоченного грузоотправителя (для вывоза товаров из ЕС), позволяющий поместить товары под процедуру транзита Союза без предъявления их таможне;

[b] статус уполномоченного грузополучателя, который позволяет получать товары, ввозимые согласно процедуре совместного транзита в ЕС, в разрешенном месте для завершения процедуры в соответствии с ч. 2 ст. 233 Таможенного кодекса ЕС (далее — UCC);

[c] использование пломб специального типа для обеспечения идентификации товаров, помещенных под процедуру совместного транзита;

[d] использование таможенной декларации с пониженными требованиями к данным для размещения товаров под процедурой совместного транзита;

[e] использование электронного транспортного документа в качестве таможенной декларации для размещения товаров под процедурой совместного транзита, при условии, что он содержит сведения такой декларации и эти сведения доступны таможенным органам в пункте отправления и в пункте назначения, чтобы позволить таможенный надзор за товарами и завершения процедуры.

Кроме того, другие упрощения (например, упрощенная таможенная декларация, декларирование путем внесения данных в учетную систему и т. д. ) и/или статус авторизованного экономического оператора (AЭO) позволяют быстрее и в меньшем физическом и документальном контроле поместить товары под соответствующий таможенный режим, в том числе, благодаря снижению уровня рисков в отношении такого трейдера.[4]

Как кандидат на вступление в ЕС, Украина должна иметь ту систему упрощений, которую предусматривает Таможенный кодекс ЕС.

Украинский сценарий

Украина в рамках евроинтеграции начала внедрение европейской системы таможенного оформления и упрощений — речь идет о Программе АЭО, отдельных упрощений без статуса АЭО, транзитных упрощений в соответствии с Конвенцией о процедуре общего транзита. Эта система уже имплементирована в украинское законодательство.

Однако пока в Украине параллельно действует еще одна система, введенная в течение 2012−2015 годов. По ней любой предприниматель может не предъявлять товары таможне (если не срабатывают риски) — при этом от трейдеров, которые используют это упрощение, не требуется соответствовать критериям для предоставления упрощений, как это есть по законодательству ЕС.

Так, при импорте товаров в Украину ТКУ предусматривает: «Таможенный орган, получивший предварительную таможенную декларацию, может разрешить выпуск заявленных товаров без предъявления их таможне».[5]

При экспорте товаров из Украины ТКУ предусматривает: «Таможенный орган может разрешить выпуск товаров, заявленных к помещению под таможенный режим экспорта, без предъявления их таможне на основании экспортной декларации установленного образца. Такое решение принимается таможней по результатам анализа рисков, но не позднее 4 часов после получения заполненной и поданной в установленном порядке экспортной декларации».[6

После внесения в ТКУ положений по АЭО Законом Украины от 2 октября 2019 года № 141-IX «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов деятельности уполномоченных экономических операторов» эти положения (возможность не предъявлять товары таможне) должны были быть отменены после окончания переходного периода в 3 года. Учитывая, что упомянутый Закон вступил в силу 7 ноября 2019 года, соответствующие положения (ч. 2 ст. 258 (экспорт) и пп. 2 и 3 ч.3, чч. 4, 5, 7 и 12 ст. 259 (импорт) должны были быть отменены 7 ноября 2022 года в соответствии с п. 2 раздела II (Заключительные и переходные положения) Закона Украины № 141-IX.

Однако из-за военного положения в Украине эту отмену отложили еще на 1 год — до 7 ноября 2023 года.

Европейская система авторизаций, уже введенная в Украине на уровне законодательства, предусматривает полную замену «старых» украинских упрощений такими авторизациями, как:

«выпуск по местонахождению» ( ст. 249−1 ТКУ) — как для импорта, так и для экспорта без необходимости предъявления товаров таможне, если отсутствуют риски,

ст. 249−1 ТКУ) — как для импорта, так и для экспорта без необходимости предъявления товаров таможне, если отсутствуют риски, «применение пломб специального типа» ( ст. 326−1 ТКУ) — для экспорта,

ст. 326−1 ТКУ) — для экспорта, «уполномоченный грузоотправитель или грузополучатель» ( ст. ст., Прил. I Конвенции о процедуре совместного транзита).

Все это позволяет авторизованным субъектам торговли не предъявлять товары таможне, то есть не доставлять их на украинский таможенный терминал. Кроме того, если трейдер использует процедуру совместного транзита, наиболее эффективно использовать ее в сочетании с вышеупомянутыми авторизациями.

Однако, чтобы эта система начала действовать в полной мере, должно произойти взаимное признание украинских авторизаций странами ЕС, а впоследствии и другими странами мира. Это ускорит не только евроинтеграционные процессы, но и углубит интеграцию Украины в мировую систему торговли. Однако взаимное признание Программ АЭО состоится только после международной оценки практического применения Украиной этой системы — соответствует ли внедренная у вас Программа требованиям ЕС, и возможна ли синхронизация работы украинской и европейской программ, чтобы они работали без помех.

Что должен знать бизнес

Бизнес часто жалуется на очереди на границе. Как представитель страны — участницы ЕС, должен сказать, что европейские таможенники в этом контексте не меньше жалуются на украинскую систему «упрощений», которая на них перекладывает работу, которую должны были бы выполнять в Украине.

Как уже упоминалось, Законом Украины от 02.10.2019 г. № 141-IX разрешается вывоз товаров из Украины без их предъявления внутренней таможне. После этого товары поверхностно проверяют на границе и недосмотренные грузовики въезжают в ЕС.

С точки зрения соседних с Украиной стран ЕС, непроверенные товары без пломб являются рискованными, и это приводит к систематическим и детальным проверкам на европейской части границы. Это существенно увеличивает время таможенного оформления, поскольку товар должен проходить тщательный осмотр, в том числе через рентген-аппараты и другие средства таможенного контроля. Поскольку для проверки товара требуются дополнительные время и ресурсы, это приводит к увеличению очередей.

Если же товары, экспортируемые из Украины в ЕС, прибудут на границу оформленные под процедурой общего транзита и должным образом проверенные и опломбированные на таможне отправления в Украине, — на стороне границы ЕС будет достаточно выполнить лишь очень ограниченные формальности по такому транзитному перемещению; они существенно меньше по сравнению с полными формальностями размещения товаров под процедуру общего транзита, которые вынуждены выполнять европейские таможенники сейчас.

Что должны знать законодатели

Существование действующей системы выгодно теневому бизнесу, вредит безопасности и имиджу Украины. Почему?

Если по законодательству ЕС не предъявлять товары на таможне могут только трейдеры, которые получили соответствующую авторизацию, поскольку соответствуют необходимым критериям и прошли оценку соответствия, в Украине до сих пор возможно использование упрощений без прохождения какой-либо проверки на безопасность и надежность.

Следствие — любой заинтересованный трейдер, в том числе потенциально связанный с преступными сетями, имеет выгодные условия для загрузки груза и доставки его непосредственно к границе без предъявления внутренней таможне для проверки. Такие обстоятельства создают среду для распространения незаконных схем и правонарушений, что способно стимулировать рост уровня нелегально вывезенной продукции и товарной контрабанды.

Так же любая непроверенная компания, которая может иметь и криминальное прошлое, может ввозить товары в Украину без прохождения контроля на внутренней таможне. Поскольку возможности таможенных органов по проверке товаров, ввозимых в Украину, очень ограничены, потенциальные контрабандисты могут ввозить товары в страну без уплаты таможенных платежей. Товары, импортированные мошенническим путем, наполняют «черный» рынок, что негативно влияет на экономику Украины, которая уже пострадала от войны.

Украинское законодательство уже позволяет (согласно статье 249−1 ТКУ) использовать процедуру «выпуска по местонахождению» субъекту, который получил авторизацию таможенного органа на использование этого упрощения. Авторизация на применение упрощения «выпуск по местонахождению» может быть предоставлена, если трейдер соответствует критериям, которые идентичны нормам законодательства ЕС.

Для полноценного применения процедуры «выпуска по местонахождению» трейдер также должен иметь: 1) авторизацию на общую гарантию и 2) авторизацию на использование упрощения «использование пломб специального типа» (для экспорта товаров).

Следует отметить, что критерии являются взаимозаменяемыми, поэтому получив одну авторизацию, критерии соответствия по ней взаимозасчитываются при получении других авторизаций.

… И отдельно о «полосах солидарности» (Solidarity Lanes)

Для нормального функционирования «полос солидарности» должно быть обеспечено бесперебойное перемещение товаров через границы. Для этого нужно сократить продолжительность таможенных формальностей и контроля по обе стороны границы между Украиной и соседними государствами — участниками ЕС.

Чтобы этого достичь, Европейская Комиссия настоятельно рекомендовала Украине обеспечить, чтобы все товары, въезжающие в ЕС из Украины, уже размещались под процедурой совместного транзита на внутренних украинских таможнях или на объектах авторизованных грузоотправителей для повышения эффективности функционирования «полос солидарности» — то есть были проверены внутри страны и опломбированы.

Выводы

Приняв решение вступить в ЕС, Украина приняла решение ввести у себя законодательство, которое соответствует нормам Евросоюза, в том числе — Таможенному кодексу ЕС. Система, которая действует в Украине с 2012 года, нормам ЕС не соответствует. В частности, использование упрощений (например, возможность не предъявлять товары на таможне) без получения авторизации противоречит концепции АЭО и таможенному законодательству ЕС об упрощении. Из-за этого существует риск заключения соглашения о взаимном признании с ЕС. Это ставит под угрозу перспективу вступления Украины в ЕС, поскольку действующая Программа АЭО является обязательным условием. Бизнес должен осознавать, что действующие национальные «упрощения» являются одной из причин очередей. Честный бизнес должен понимать, что это снижает его конкурентоспособность, потому что увеличивает возможности для нечестного бизнеса. Законодатели, которые ссылаются на интересы бизнеса, отстаивая «старую» систему украинских упрощений, должны осознавать свою ответственность за усиление позиций «серого» и «теневого» бизнеса (а, следовательно, потерь для бюджета), и торможение вступления Украины в ЕС.

Как сторонник евроинтеграции Украины, надеюсь, что до 7 ноября 2023 года не найдется желающих инициировать продление действия «старой» системы упрощений, имеющей такую неоднозначную обратную сторону медали.

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[1] Ч. 1 ст. 172 Таможенного кодекса ЕС (Регламент (ЕС) № 952/2013, далее — UCC).

[2] Ст. 221, параграф 2 Имплементационного регламента Комиссии 2015/2447.

[3] Ст. 233, п. 4 UCC.

[4] П. 1 ст. 24 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2015/2446.

[5] Пп. 2 и 3 ч. 3, чч. 4, 5, 7 и 12 ст. 259 ТКУ, которые в том числе содержат техническую информацию об использовании декларации без прибытия и предъявления товаров таможне.

[6] Ч. 2 ст. 258 ТКУ.