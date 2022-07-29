Только на листочке А4. Нацбанк запретил обменкам демонстрировать курс валют на табло

29 июля, 19:17
Табло обменного пункта по курсам валют (Фото:Ярослав Железняк via Telegram)

Табло обменного пункта по курсам валют (Фото:Ярослав Железняк via Telegram)

Автор: Артем Ильин

Нацбанк ужесточил контроль за работой пунктов обмена валют и запретил использовать табло с курсами за пределами касс.

Национальный банк Украины ужесточает требования к небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, осуществляющим торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют). Об этих и других изменениях говорится в постановлении Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 г. № 165 "Об особенностях регулирования и надзора за осуществлением деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме в период действия военного положения и внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины 06 марта 2022 года №39".

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В НБУ отмечают, что это связано с появлением негативных тенденций по спекулятивными признаками в небанковском сегменте наличного валютного рынка. Так, небанковские учреждения, осуществляющие торговлю валютными ценностями в наличной форме, начали искусственно повышать курс, фактически поддерживая этим существование "банкоматного туризма". "Такое повышение курса выглядит безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к курсообразованию небанковскими учреждениями", - считают в Нацбанке.

С целью минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды НБУ ужесточает требования к небанковским учреждениям по организации торговли наличной валютой.

Во-первых, информация об установленных курсах купли и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде в четко определенном формате – копии приказа (распоряжения) об установлении курсов купли и продажи иностранных валют. Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и структурных подразделений. В то же время, небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается осуществлять информирование об установленных курсах купли и продажи иностранных валют вне касс учреждений и их структурных подразделений, привлекая к ним дополнительное чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами.

Во-вторых, возобновлена обязанность предоставления учреждениями информации в Реестр помещений, в которых совершаются валютные операции, предусматривающие использование наличных денег в национальной или иностранной валютах.

В третьих, для контроля за соблюдением небанковскими финансовыми учреждениями и операторами почтовой связи порядка осуществления валютных операций и обеспечения безопасности в период действия военного состояния процесс купли-продажи валют должен осуществляться с обязательным ведением видеонаблюдения.

"В целях повышения безопасности центробанк пересмотрит технические требования к кассам", - акцентируют в НБУ.

В-четвертых, для усиления контроля соблюдения требований по осуществлению купли и продажи валют исключительно с применением регистраторов расчетных операций (РРО) информация об используемых РРО будет передаваться в Национальный банк. Это позволит усилить налоговую дисциплину. "Соответствующие небанковские учреждения уклоняются и практически не платят налог на прибыль. Так, уплаченный налог на прибыль таких компаний составляет всего 0,00185% от объема купленной ими валюты или около 7 млн грн в год на весь рынок. По оценкам НБУ, в первом полугодии 2022 средняя сумма налога на прибыль, уплаченная одним подразделением соответствующих небанковских учреждений, составляла 165 гривен в месяц", - говорят в Нацбанке.

Эти изменения не касаются банков. Однако в случае обнаружения таких злоупотреблений аналогичное регулирование будет введено и для банковских учреждений.

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Теги:   НБУ Курс валют Обмен валют Обменники Налогообложение

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