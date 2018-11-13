SWIFT отключила Иран от своей системы в рамках санкций США

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT отключила Центральный банк Ирана и другие организации страны от своей системы.

Об этом пишет Reuters.

Как отметила заместитель министра финансов США Сигал Манделькер, Вашингтон собирается жестко внедрять санкции против Ирана.

Он также отметил, что США готовы принять дополнительные меры, если нужно будет усилить давление.

Напомним, США с 5 ноября ввели в действие очередной пакет санкций против Ирана, который затрагивает ключевые сферы экономики республики. В тот же день был приостановлен доступа нескольких банков Ирана к системе обмена сообщениями SWIFT.

Вашингтон намерен "агрессивно и непреклонно" наращивать санкционное давление на Иран и требовать того же от других стран.

В свою очередь выступающий против таких санкций Европейский Союз намерен создать специальный финансовый институт, чтобы обеспечить финансовые операции с Ираном в обход американских санкций.