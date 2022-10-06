Банкир со стажем и политическими связями. История будущего главы Нацбанка Андрея Пышного 6 октября, 22:06 Профайл Эксклюзив НВ Андрей Пышный (Фото:НВ)

Друг Яценюка и «кум Ермака». 20 лет Пышный работал в государственных банках и госструктурах. Его политический опыт больше, чем у абсолютного большинства соратников Зеленского. Возможно, это преимущество во времена, когда независимость НБУ снова под угрозой.



Во вторник, 4 октября, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. Он руководил Нацбанком с июля 2020 года. Правда, после оглашения подозрения САП оказалось, что болезни стали политическими.



Видео дня

Заменит Шевченко бывший глава Ощадбанка Андрей Пышный. Его кандидатуру президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду вечером 6 октября.



НВ Бизнес собрал главное о карьере будущего главы НБУ. Послушность парламента по поводу пожеланий ОП дает Пышному высокие шансы стать новым главой НБУ.

Банковский фронт

