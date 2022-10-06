Банкир со стажем и политическими связями. История будущего главы Нацбанка Андрея Пышного

6 октября, 22:06
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Андрей Пышный (Фото:НВ)

Андрей Пышный (Фото:НВ)

Друг Яценюка и «кум Ермака». 20 лет Пышный работал в государственных банках и госструктурах. Его политический опыт больше, чем у абсолютного большинства соратников Зеленского. Возможно, это преимущество во времена, когда независимость НБУ снова под угрозой.

Во вторник, 4 октября, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. Он руководил Нацбанком с июля 2020 года. Правда, после оглашения подозрения САП оказалось, что болезни стали политическими.

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Заменит Шевченко бывший глава Ощадбанка Андрей Пышный. Его кандидатуру президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду вечером 6 октября.

НВ Бизнес собрал главное о карьере будущего главы НБУ. Послушность парламента по поводу пожеланий ОП дает Пышному высокие шансы стать новым главой НБУ.

Банковский фронт

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   НБУ Арсений Яценюк Ощадбанк Андрей Пышный Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Андрей Ермак

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